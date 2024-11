Septembra je bil pri izvozu izrazitejši dvig pri trgovanju z nečlanicami EU, in sicer za 24,9 odstotka, in pri trgovanju s članicami EU, ki je bil višji za 2,3 odstotka. Brez poslov oplemenitenja je izvoz v prvo skupino držav zrasel za 7,1 odstotka na 888,2 milijona evrov, je danes sporočil statistični urad.

Uvoz iz članic EU je medtem septembra upadel za en odstotek, iz nečlanic EU pa je zrasel za 8,5 odstotka. Brez poslov oplemenitenja se je uvoz iz slednjih zvišal za 11,5 odstotka na 788 milijonov evrov.

Pokritost uvoza z izvozom je bila septembra 94,1-odstotna. Primanjkljaj pri blagovni menjavi s tujino je znašal 0,3 milijarde evrov.

Najbolj zrasel izvoz v Švico, Rusijo in na Hrvaško

Septembra so bili vrednostno najpomembnejši izvozni trgi Švica, Nemčija, Italija in Hrvaška, največ uvoza pa je bilo iz Švice, ZDA, Nemčije in Kitajske. V primerjavi z lanskim septembrom je najbolj narasla vrednost pri izvozu v Švico, Rusijo in na Hrvaško ter pri uvozu iz ZDA, Švice in Nemčije.

Vrednost blagovne menjave s tujino je v prvi polovici leta naraščala, v tretjem četrtletju pa je upadla. Kljub temu se je izvoz v prvih devetih mesecih povečal za 11 odstotkov na 45,5 milijarde evrov, uvoz pa za 13,5 odstotka na 48,6 milijarde evrov.

Primanjkljaj v blagovni menjavi je v devetih mesecih letos znašal 3,1 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 93,6-odstotna.

K skupni vrednosti izvoza oz. uvoza so največji delež prispevali kemični proizvodi, sledili so stroji in transportne naprave ter izdelki, razvrščeni po materialu, so še navedli statistiki.