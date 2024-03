Han upa na strateškega partnerja za MLM

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han upa, da bo SDH uspel dobiti strateškega partnerja za Mariborsko livarno Maribor (MLM). SDH, ki pravi, da nekaj interesa je, do prihodnjega tedna čaka na zavezujoče ponudbe.

Matjaž Han je v izjavi medijem pred sejo vlade ponovil, da po evropskih pravilih državna pomoč MLM ni več dovoljena, in dejal, da ima mešane signale glede stanja MLM: sindikat in vodstvo pravita, da sicer imajo težave pri poslovanju, a da niso na robu insolventnosti, lastnik in največji upnik Slovenski državni holding (SDH) pa, da mu družba že dlje časa ni sposobna poravnavati obveznosti.

"Dejstvo je, da MLM potrebuje strateškega partnerja. Upam, da bo SDH našel partnerja, ki bo dal zavezujočo ponudbo," je dejal minister.

Nadzorni svet MLM je v sredo začel sejo, na kateri naj bi se seznanil s prodajnim postopkom in lanskim poslovanjem. A so sejo prekinili, ker niso bili zadovoljni z gradivom, ki ga je predstavila uprava, in zahtevali dodatno gradivo.

Uprava MLM, ki je v začetku februarja odstopila, a ima štirimesečni odpovedni rok, zagotavlja, da v zadnjega pol leta poslujejo nad zastavljenimi načrti, nimajo blokiranega nobenega računa, poplačujejo svoje obveznosti in zmanjšujejo zadolženost do dobaviteljev. Po neuradnih podatkih so se sicer v MLM z glavnimi kupci dogovorili za izboljšane pogoje prodaje. Kljub temu naj bi bil lanski promet neuradno za približno četrtino nižji od načrtovanega.

Izvršni direktor SDH Matej Pirc, ki je na povabilo predsednice nadzornega sveta predstavil potek prodajnega postopka, ob robu seje medijem ni želel razkriti, ali so za MLM že prejeli kakšno zavezujočo ponudbo. Povedal je, da je nezavezujoče ponudbe oddalo 12 interesentov, da jih je večina tudi opravila skrbni pregled in da so trije prosili za podrobnejše podatke. "Po tem smo prejeli nekaj ponudb, koliko, pa v tej fazi še ne morem povedati," je dejal Pirc.

Po navedbah časnika Večer naj bi se za MLM zanimala družba Metalka Commerce v lasti poslovneža Marjana Pišljarja.