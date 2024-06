Grčija uvaja možnost šestdnevnega delovnega tedna

V času, ko vse več držav po svetu razmišlja o zmanjšanju števila delovnih dni, Grčija s ponedeljkom uvaja možnost šestdnevnega delovnega tedna. Zaposleni se bodo lahko zanj odločili prostovoljno in bodo za to dobili tudi več denarja. Vlada se je za ukrep odločila zaradi pomanjkanja kvalificiranih delavcev.

V skladu z novo delovno zakonodajo, ki jo je grški parlament potrdil septembra lani, bodo lahko zaposleni v grškem zasebnem sektorju na delo hodili šest dni v tednu.

Če bo šesti delovni dan sobota, bodo prejeli dodatek k plači v višini 40 odstotkov, v primeru dela na nedeljo ali praznik pa celo v višini 115 odstotkov, so poročale tuje tiskovne agencije.

Razlog je pomanjkanje delovne sile

S tem ukrepom naj bi pripomogli k omilitvi pomanjkanja delovne sile in izboljšanju gospodarskega položaja v državi. "Cilj je, da industrijskim podjetjem z izmenskim delom in zlasti visoko specializiranim osebjem ni treba prekiniti svojih procesov," so po poročanju časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung pojasnili na grškem ministrstvu za delo.

Poleg tega naj bi z možnostjo podaljšanja delovnega tedna zajezili delo na črno, saj nekatera podjetja že zdaj silijo svoje zaposlene k delu prek zakonsko določenega delovnega časa. "Zdaj se to dodatno delo prenaša iz sive ekonomije v legalno," so dodali na ministrstvu.

Ne velja za javne uslužbence

Nova zakonodaja ne velja za vse panoge. Javni uslužbenci so šestdnevnega delovnega tedna izrecno oproščeni. Načeloma pa je ta možnost na voljo tako v javnem kot zasebnem sektorju, zlasti na področjih, kot so bančništvo, javne službe in kmetijstvo. Tudi delavci v gostinstvu in turizmu so iz ukrepa izvzeti, saj so zanje delovni teden podaljšali že lani.

Grčija ima z 2036 urami na leto že zdaj eno najvišjih povprečij števila delovnih ur v Evropi, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat. Po podatkih Organizacije za sodelovanje in razvoj Grki dejansko delajo tudi več kot zaposleni v ZDA.

Grški sindikati zato novi zakonodaji nasprotujejo in se že pritožujejo nad izkoriščevalskimi razmerami zaradi pomanjkanja kvalificiranih delavcev.