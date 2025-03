Gorenje in Hisense prejela naziv Superbrands Slovenija 2025

Superbrands je največji globalni projekt prepoznavanja in nagrajevanja izjemnih blagovnih znamk, ki v svetu deluje že tri desetletja, v Sloveniji pa od leta 2018. Blagovna znamka Gorenje je tokrat naziv prejela že tretjič, za blagovno znamko Hisense pa je to prvi naziv Superbrands Slovenija. To je dodatna potrditev, da sta znamki edinstveni, ponujata kakovostne izdelke in sta vredni zaupanja potrošnikov.

Niso pomembni tržni deleži, ampak kakovost, zaupanje in vrednote

Pri projektu Superbrands niso pomembne številke o prodaji, rasti in tržnih deležih, pač pa mnenje potrošnikov o kakovosti izdelkov, edinstvenosti in dodani vrednosti blagovne znamke, izpolnjevanju obljube in občutku povezanosti z blagovno znamko. Oznako Superbrands tako pridobijo samo tiste blagovne znamke, ki jo v raziskavi IPSOS izpostavijo potrošniki, nato pa jih potrdijo še člani strokovnega sveta, ki vključuje priznane strokovnjake z različnih področij marketinga, prodaje, blagovnega upravljanja in odnosov z javnostmi. Tak način ocenjevanja zagotavlja kredibilno in neodvisno oceno, ki ji potrošniki bolj zaupajo — kar 92 odstotkov potrošnikov namreč raje izbere izdelek ali storitev z oznako Superbrands.

Gorenjevi izdelki že 75 let poenostavljajo življenja. Foto: Gorenje GSI

Tretje priznanje za Gorenje, prvo za Hisense

Gorenje je ena najbolj cenjenih in uveljavljenih slovenskih blagovnih znamk, ki se ponaša s 75-letno tradicijo proizvodnje velikih in malih gospodinjskih aparatov. Izdelke ustvarja na podlagi dobrega razumevanja vsakdanjega življenja svojih kupcev, premišljenega dizajna, naprednih tehnoloških inovacij in visokih okoljskih standardov.

Tretje priznanje Superbrands Slovenija je dodatna potrditev, da je Gorenje močno zasidrano v srca slovenskih uporabnikov in ga dojemajo kot kakovostno znamko, ki s svojimi izdelki poenostavlja življenje.

Hisense postavlja nove mejnike na področju elektronike in gospodinjskih aparatov. Foto: Gorenje GSI

Priznanje Superbrands Slovenija pa je tokrat prvič prejela tudi blagovna znamka Hisense, s katero je Gorenje od leta 2018 povezano v skupini Hisense. Hisense je globalni tehnološki velikan, ki že več desetletij postavlja nove mejnike na področju elektronike in gospodinjskih aparatov. Njihova zavezanost k raziskavam, razvoju in inovacijam jih je pripeljala v ospredje industrije zabavne tehnologije, kjer se nenehno trudijo zagotavljati najvišjo kakovost uporabniške izkušnje. Cilj je, da s skrbno oblikovanimi in kakovostnimi izdelki v vsak dom vnesejo najsodobnejše tehnologije, kar z izborom na Superbrands Slovenija vse bolj prepoznavajo tudi slovenski kupci.

Naročnik oglasnega sporočila je Gorenje GSI.