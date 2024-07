Mastercard spreminja spletno plačevanje

Mastercard je pred kratkim razkril svojo vizijo stoodstotne tokenizacije e-trgovinskega poslovanja v Evropi do konca desetletja. To podpira globalno zavezo družbe, ki želi odpraviti ročno vnašanje podatkov o karticah ter omogočiti varnejše in dostopnejše e-trgovinsko poslovanje za vse.

Medtem ko plačila postajajo vse bolj zapletena, se Mastercard obrača k tokenizaciji, poenostavljenemu plačevanju brez prijave, ter k uporabi ključev za plačevanje (ang. payment passkeys), s čimer želi ustvariti poenoteno izkušnjo v vseh napravah, brskalnikih in operacijskih sistemih.

Brezstično plačevanje je omogočilo povsem enostavno izvajanje plačil na fizičnih prodajnih mestih. Postalo je popolnoma samoumevno. Zdaj je priložnost, da uporabniki doživijo enako izkušnjo tudi pri plačevanju na spletu.

Kljub doslednim varnostnim rešitvam, ki so jih uvedli ponudniki plačil, se spletno trgovinsko poslovanje zaradi zlonamernih storilcev še naprej sooča z ranljivostmi. Raziskava podjetja Juniper Research navaja, da bodo izgube zaradi prevar pri spletnih plačilih do leta 2028 dosegle 91 milijard dolarjev. Mastercard zato začenja uvajati ključne rešitve, ki bodo zmanjšale tveganja pri danes že povsem običajnem nakupovanju in plačevanju prek spleta.

1. Tokenizacija zamenjuje 16–19-mestno številko plačilne kartice z varnim žetonom, kar zmanjšuje možnosti prevar ter povečuje stopnjo odobrenih plačil. 2. Z namenom odprave ročnega vnašanja podatkov o kartici podjetje Mastercard olajšuje uvedbo sistema Click to Pay na spletna mesta trgovcev. Poleg tega podjetjem, ki sodelujejo z bankami, omogoča, da uporabnikom pomagajo pri vpisovanju kartic v sistem. 3. Ključi za plačevanje (ang. payment passkeys) uporabljajo biometrično preverjanje pristnosti v mobilnih napravah, povezanih v splet, kar odpravlja potrebo po geslih in enkratnih kodah.

Zakaj je to pomembno:

Mastercard ima v Evropi že dolgo vodilno vlogo pri inovacijah na področju plačevanja – primer takšne inovacije je brezstično plačevanje. Zdaj želi na tem področju narediti še korak naprej.

Storitev tokenizacije družbe Mastercard, ki je bila predstavljena leta 2014, danes skrbi za varnost 25 odstotkov vseh e-trgovinskih transakcij po vsem svetu, pri čemer iz leta v leto beleži 50-odstotno rast uporabe.

Tokenizacija odpira vrata številnim novim prednostim in načinom uporabe. Pri tem lahko vsakodnevne tehnologije, kot so telefoni in avtomobili, pomaga spremeniti v naprave za opravljanje nakupov.

Povezava tokenizacije, storitve Click to Pay ter ključev za plačevanje bo koristila celotnemu ekosistemu. Potrošniki bodo deležni hitrejšega in varnejšega plačevanja. Trgovci si lahko obetajo povečano prodajo, zaščito pred prevarami in višjo stopnjo odobrenih plačil. Izdajatelji pa se lahko nadejajo, da bodo postali prva izbira uporabnikov. Zadnjim bodo lahko zagotovili tudi višjo varnost.

"Medtem ko se izkušnji fizičnega in digitalnega sveta še naprej zbližujeta, mi premikamo meje mogočega," je dejal Jorn Lambert, glavni produktni vodja v družbi Mastercard. "Osredotočamo se na povezovanje najboljših digitalnih storitev, da bi zagotovili še večjo vrednost, dostopnost in varnost našim strankam ter končnemu potrošniku. Še naprej bomo potenciale teh tehnologij uporabljali z namenom, da še dodatno izboljšamo varnost, ustvarimo boljše izkušnje in, nenazadnje, nove načine plačevanja."

"V Evropi opažamo vse večje zanimanje za tokenizacijo, pri čemer sta glavna razloga priročnost in zniževanje stopnje prevar," je ob tem dodala Valerie Nowak, izvršna podpredsednica za izdelke in inovacije v družbi Mastercard Europe. "Prepričani smo, da bo doseganje te vizije do leta 2030 predstavljalo zmago za vse – potrošnike, prodajalce in izdajatelje kartic."

Naročnik oglasnega sporočila je Mastercard.