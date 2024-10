Da bodo prezračevalni sistemi vsak dan brezhibno delovali

Podjetje Astech je specializirano za servis klimatsko-prezračevalnih sistemov. Pri svojih naročnikih velja za zanesljivega, strokovnega in hitro odzivnega partnerja. Naročniki podjetju Astech priznavajo, da se njihovi serviserji vedno uspešno lotijo najrazličnejših izzivov na področju hladilnih in prezračevalnih sistemov, zato ostaja podjetje Astech zanje prva izbira pri zagotavljanju kakovostnega prezračevanja.

Katere storitve ponuja vaše podjetje?

Astech je vodilno slovensko podjetje za vzdrževanje in optimiziranje energetskih sistemov. Ima največjo ekipo usposobljenih strokovnjakov, ki skrbijo za servisiranje in vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov, opravljajo tehnične nadzore sistemov in sistemov aktivne protipožarne zaščite ter vzdržujejo naprave za hlajenje sistemskih prostorov.

Zakaj je toplotno udobje zaposlenih tako pomembno?

Toplotno udobje je v medicini opredeljeno kot toplotne razmere, s katerimi je zadovoljen največji odstotek ljudi v prostoru. To je stanje, ko ne čutimo niti hladu niti vročine, gibanje zraka je prijetno. Zrak se ne zdi niti suh niti vlažen. Nošenja obleke ne čutimo kot nadloge. Usposobljeni serviserji podjetja Astech poskrbijo, da bo vaš sistem za pohlajevanje dal večji izkoristek ob manjši porabi energije. To znajo nastaviti in uravnavati le usposobljeni serviserji, ki poznajo delovanje in zakonitosti energetskih sistemov. Usposobljeni serviserji bodo nastavili parametre tako, da bo poraba energije nižja, posledično pa seveda tudi stroški za energijo.

Kaj so glavne vrednote pri vašem poslovanju?

Podjetje Astech že več kot dvajset let dokazuje, da ni le prva, temveč tudi prava izbira številnih večjih in manjših podjetij ter javnih ustanov po vsej Sloveniji. Prednosti podjetja so kakovostna storitev, hitra odzivnost, lastno skladišče rezervnih in sestavnih delov. V urgentnih primerih smo v manj kot dveh urah kjerkoli v Sloveniji na servisu klimatsko-prezračevalne naprave. Nujne primere rešujemo vse dni v letu 24 ur na dan.

Kako zagotavljate zanesljivost svojih storitev?

V Astechu vsakemu naročniku dodelimo svojega skrbnika – specializiranega strokovnjaka, ki je vedno na voljo, pozna sisteme pri naročniku in zato zna hitro in ustrezno svetovati ter pomagati. Naša ekipa izkušenih in usposobljenih serviserjev zagotavlja zanesljivost storitev, kar potrjujejo strokovni certifikati najvišje stopnje in reference na trgu. Da je sodelovanje z nami garant zanesljivosti, kredibilnosti in odličnosti, dokazuje tudi certifikat Platinaste bonitetne odličnosti AAA, ki nas uvršča med 1,5 odstotka najboljših gospodarskih družb v državi.

Kako skrbite za ključno infrastrukturo v Sloveniji?

Astech redno vzdržuje in servisira zahtevne sisteme za vzdrževanje konstantne temperature in vlage v prostorih podjetij in ustanov s področja medicine, informacijskih tehnologij, telekomunikacij, elektro distribucije in prometa. Redno in strokovno servisiranje naprav za pohlajevanje strežniških prostorov je bistveno za zagotavljanje zanesljive in stabilne IT-infrastrukture. Ustrezen strokovni nadzor, ki ga ponuja Astech, pomaga zmanjšati stroške, izboljšati učinkovitost in podaljšati življenjsko dobo naprave. Strežniški prostori so namreč ključnega pomena za brezhibno delovanje vsake ustanove, zato potrebujejo nadzor delovanja. Tako poleti kot pozimi zaradi potrebe po zagotavljanju konstantne temperature, ki je znatno drugačna od temperature zunaj, močno obremenjujejo delovanje električnega omrežja. Zato je pomembna izbira tehnologije, ki zagotavlja pohlajevanje in omogoča daljinski nadzor, ki nemudoma odkrije motnjo.

Kako Astech skrbi za trajnostni razvoj in okolje?

Astech za svoje stranke uporablja zgolj najmodernejše, ekološke in do okolja prijazne materiale. Sodelujemo zgolj z dobavitelji, ki so certificirani in imajo okoljske vavčerje. V Astechu energijo pridobivamo iz lastnega vira, imamo tudi obsežen vozni park, ki ga spreminjamo v električnega.

