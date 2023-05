Več sredstev so zaradi dodatnih stroškov dela namenili še Slovenskemu filmskemu centru in Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, ki jih je prejel za programske razpise.

Sredstva so po Rusjanovih navedbah povečali za projekt častnega gostovanja na knjižnem sejmu v Frankfurtu. Ta projekt je razvrščen pod evropska kohezijska sredstva, zato so povišanje financirali z njimi. Dodatno so podprli tudi platformo Center za kreativnost.

Višina integralnih namenskih sredstev po Rusjanovih besedah ostaja nespremenjena, znotraj njih pa prihaja do manjših prerazporeditev. Med njimi je naštel projekt rekonstrukcije in dozidave objekta za Arhiv RS na Poljanski cesti 40, izdelavo projektne dokumentacije za prirodoslovni muzej, za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za nacionalne ter občinske javne zavode in za poplačilo tožb za republiške priznavalnine.

Sredstva v integralnem proračunu prerazporejajo tudi za nove delovne strokovne komisije ter za novo uvedene razpise za podporno okolje za nevladne organizacije, za štipendije za medije in za filmske festivale.

Več sredstev tudi razpisu za založnike, bolonjski knjižni sejem in drugim ...

Več sredstev so med drugim namenili tudi razpisu za založnike, za bolonjski knjižni sejem in za dodatne stroške dela, povezane s temi projekti.

Poslanka Levice Tatjana Greif je izrazila veselje nad tem, da se delež sredstev, namenjenih kulturi, povečuje. Poslanko NSi Ivo Dimic pa je zanimalo, zakaj se sredstva za obnovo objekta na Poljanski cesti 40 povečujejo, glede na to, da je bil ukinjen Muzej slovenske osamosvojitve, kjer naj bi mesto našel prav tam. Rusjan je pojasnil, da je bil ta objekt izvorno namenjen Arhivu RS. Pod prejšnjo vlado se je nato razdelil med arhiv in Muzej slovenske osamosvojitve. Ta sredstva zdaj premeščajo na postavko arhiva, saj ta vodi vso obnovo.