Nemško sodišče zavrnilo nov predlog tožilstvo za pripor Puigdemonta

Sodišče v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein je danes zavrnilo novo zahtevo tožilstva za pripor odstavljenega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta, ki čaka na odločitev o izročitvi Španiji. Tožilstvo je pripor znova predlagalo, ker naj bi od Madrida prejeli "nove informacije". Na podlagi teh pripravljajo tudi nov predlog za izročitev.

Puigdemonta so na severu Nemčije priprli konec marca, ko je Španija zanj izdala evropski priporni nalog zaradi vloge pri izvedbi referenduma in razglasitve neodvisnosti Katalonije oktobra lani. Madrid mu želi med drugim soditi zaradi obtožb upora, za kar je zagrožena kazen do 30 let zapora.

A sodišče v Schleswig-Holsteinu je že 6. aprila Puigdemonta izpustilo iz pripora, saj je ugotovilo, da ga zaradi upora ne morejo izročiti Španiji. Še vedno pa sodišče ni sprejelo odločitve, ali naj ga izročijo zaradi obtožb zlorabe javnih sredstev.

Kot je danes sporočilo tožilstvo, so sicer od Španije prejeli nove informacije, med katerimi so tudi videoposnetki, ki prikazujejo "nasilna dejanja nad špansko policijo", ki naj bi jih zagrešili neodvisnosti naklonjeni protestniki.

V nemški zakonodaji upor ni opredeljen kot kaznivo dejanje

Na podlagi teh posnetkov bi bilo po trditvi tožilstva mogoče upravičiti obtožbe upore, zaradi česar so 9. maja znova predlagali priprtje politika, saj da je sedaj tveganje, da bo poskusil pobegniti, večje. Pripravljajo tudi nov uraden predlog sodišču, naj odobri izročitev Puigdemonta Španiji.

Upor sicer v nemški zakonodaji ni opredeljen kot kaznivo dejanje, njegovega približka, veleizdaje, pa sodišče ni prepoznalo kot ustrezno, saj Puigdemontovih dejanj ni spremljalo nasilje.

Puigdemont glede na pogoje, ki mu jih je določilo sodišče, do odločitve o izročitvi ne sme zapuščati Nemčije in se mora enkrat na teden javljati policiji.