Na poti na Korošico umrl planinec

Do nesreče je prišlo, ko je na poti iz Kamniške Bistrice mimo Petkovih njiv zdrsnil po pobočju. Posredovali so kamniški gorski reševalci, ki so sredi noči prišli do planincev ter ob 0.50 do preminulega planinca.

Gorski reševalci so letos po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije v gorah posredovali že več kot 200-krat, življenje je izgubilo 17 ljudi. Nazadnje pretekli vikend, ko se je pod Malim Triglavom med vzponom smrtno ponesrečil planinec. Zdrsnil je na snegu in z gore padel v Snežno konto.