Nina Gaspari: Kako ženske rešujejo svetovno gospodarstvo?

Leto 2023 je leto žensk. Za vedno bo ostalo zapisano kot obdobje, v katerem so ženske vladale v svetu glasbe, filma in športa ter z delom in ustvarjalnostjo na svojih ramenih držale svetovno gospodarstvo. Še več. Ženskam je uspelo nemogoče. Združile so (politično) razdeljena in skregana občinstva, na novo definirale okvir umetniškega ustvarjanja in športnih uspehov ter ob tem utirale pot uspeha, ki je porušil vse rekorde. Kdo ve, morda smo le vstopili v novo dobo. Obdobje pozitivnosti, povezovanja, vključevanja in spodobnega obnašanja.

Ne pomnim, kdaj sem v vrsti čakala, da vstopim v razprodano kinodvorano. Sredi prestolnice, v enem od mnogoterih kinematografov, ki so to poletje vrteli duo Barbenheimer, sem bila obkrožena s smehom, dobro voljo in, seveda, rožnato barvo.

Priznam, tudi jaz sem za to priložnost izbrala edino približno rožnato obleko, ki jo premore moja omara.

Kot večina deklic sem tudi sama v svoji zbirki imela nekaj barbik. Vse so končale klavrno, na dnu najtežje dosegljivega predala, s kratko postriženimi lasmi.

Barbike nikoli nisem dojemala kot nekaj negativnega, nikoli nisem imela občutka, da bi želela biti punčkasta, in kasneje, v najstniških letih, ne pomnim, da bi me njene nerealne telesne mere obremenjevale. Do barbike sem bila dokaj malodušna.

Kljub temu me je neverjetno učinkovita marketinška akcija, ki se je začela že lani poleti, ko so v medije pricurljale fotografije s snemanja in smo prvič videli glavna igralca v neonski opravi in na kotalkah, prepričala, da tega filma enostavno ne smem zamuditi.

Film Barbie je fenomen letošnjega poletja tudi v Sloveniji. Foto: Blitz film & video distribution d.o.o. Pred začetkom predvajanja sem opazovala obiskovalce, ki so nestrpno čakali, da se odprejo vrata. Skupine prijateljic, ki so srkale zadnje kapljice koktajlov, fante, ki so spremljali svoje partnerice, in očete, ki so v kino pripeljali svoje otroke. Dobra volja in smeh na obrazih sta bila nalezljiva.

Preoblečena kultna igrača

Da bo Barbie svojevrsten fenomen, je poskrbela režiserka Greta Gerwig, ki je kultno barbiko postavila v sam srž današnjih družbenih izzivov. Na (dobesedno) plastičen način se je v zgodbi lotila razbijanja stereotipov, vsiljenega kulturnega boja, v katerega nas prepričujejo politiki vseh vrst, kritike družbe in pomembnosti feminizma.

Gerwigova, ki je medtem postala najbolj dobičkonosna ženska med režiserji vseh časov, je med snemanjem filma za ohranjanje vsebine, kakršno si je zamislila, bila bitke s studiem. Vključno z izbiro starejše gospe v scenariju in koncem filma, ki ga je vodstvo Warner Bro studio, v katerem so med 14 člani le tri ženske, želelo preprečiti.

Odziv občinstva in filmskih kritikov je smer Gerwingove le še utrdil. Barbie je dosegla sedmi najboljši prvi vikend v prodaji kinovstopnic v ZDA in postala najbolj dobičkonosen film studia Warner Bros.

Še več. Bank of America je v prvem tednu predvajanja filma sporočil, da se je poraba kartičnega nakupovanja, ki so ga ameriški potrošniki namenili zabavi, povečala za neverjetnih 13 odstotkov.

Vrhunska svetovna marketinška kampanja je vpela občinstvo, ki je bilo po pandemiji in zapiranju v domove željno optimizma in druženj. Desetletja slabega piara barbike je nadomestil boljši zgled sodobne Barbie, ki razbija stereotipe, sprejema raznolikost in podpira enakost.

Učinek Taylor Swift

Medtem ko je na filmskih platnih to poletje kraljevala Barbie, je ameriške stadione razprodala ameriška glasbenica Taylor Swift.

Pravkar končani prvi del turneje Eras naj bi po nekaterih podatkih v 27 koncertnih večerih ameriškemu gospodarstvu prinesel več kot pet milijard dolarjev (kar je, za primerjavo, skoraj desetina slovenskega letnega bruto domačega proizvoda).

Taylor Swift izredno premišljeno upravlja svojo blagovno znamko, v katero vpleta oboževalce vseh starosti. Zato ne preseneča, da se države in mesta po svetu borijo za delček kruha in umestitev na preostali del turneje, ki naj bi trajala do konca leta 2024.

Kakšen vpliv ima Taylor Swift na odločitve podjetij, se vidi na primeru novozelandskega letalskega prevoznika, ki je v teh dneh dodatne lete in dva tisoč sedežev namenil za prevoz oboževalcev na koncerte ameriške glasbenice, ki bodo februarja 2024 v Avstraliji.

Ameriška glasbenica Taylor Swift. Foto: Guliverimage Podobno kot Barbie tudi Taylor Swift premika meje mogočega. Z mojstrskim vpletanjem zasebnega življenja v svoje pesmi z občinstvom gradi izredno močno povezavo. Svojo platformo uporablja za zagovarjanje pomembnih družbenih in kulturnih izzivov, kot so enakost spolov in pravice skupnosti LGBTQIA+.

Občinstvo, zadeto od pozitivnosti

V stotinah videov, ki so jih obiskovalci koncertov Taylor Swift v teh dneh naložili na svoja družbena omrežja, se razkriva še ena zanimivost.

Svoj vtis je po koncertu najbolje ubesedil tiktoker, ki je občutke na koncertu primerjal z občutkom najsrečnejšega dneva svojega otroštva, ko je s starši obiskal Disneyland.

Obiskovalci koncertov Taylor Swift presegajo družbene sloje, starostne skupine, rase in spolno usmerjenost. Tam so, ker jih druži želja po plesu, petju in zabavi. Vse drugo odpade.

Še en dokaz, da se lahko sami odločimo, kako razdvojeni, skregani in negativni želimo biti v svojem vsakdanu.

Kako dobro gre Taylor, priča tudi sveža informacija, da je pred kratkim zavrnila vabilo za nastop v najbolj gledanem terminu v letu na ameriški televiziji – odmoru med finalom ameriškega nogometa, Super Bowlom. Taylor ne potrebuje Super Bowla. Super Bowl potrebuje Taylor.

Nogometašice

Zadnji dve poletji se vse vrti okoli ženskega nogometa. Če smo lani navijali na evropskem prvenstvu, ki so ga dobile angleške levinje, smo prejšnji konec tedna čestitali Špankam, ko so dvignile pokal svetovnih prvakinj.

Španke so bile zmagovalke letošnjega prvega svetovnega nogometnega prvenstva za ženske. Foto: Reuters Ženski nogomet postaja vse bolj zaželen tudi med občinstvom. Tako je bil ogled lanskega finala evropskega prvenstva drugi najbolj gledan TV-program v Združenem kraljestvu. Takoj za prenosom pogreba Elizabete II.

Letošnji finale, ki je bil v Avstraliji, se je po gledanosti primerjal z odprtjem olimpijskih iger v Sydneyju leta 2000. Za prvenstvo so organizatorji prodali 1,7 milijona vstopnic in s tem presegli svoj cilj 1,5 milijona vstopnic.

Fifa je na prvenstvu ustvarila rekordnih 570 milijonov dolarjev prihodkov in napovedala izenačitev nagrad med ženskimi in moškimi. To naj bi se zgodilo ob naslednjem prvenstvu, ki ga bodo leta 2027 gostile Nemčija, Belgija in Nizozemska.

Podpiranje raznolikosti

Ženski nogometni svet se od moškega razlikuje tudi po sprejemanju in podpiranju raznolikosti. Medtem ko še čakamo, da svojo istospolno usmerjenost javno potrdi nogometni zvezdnik, s tem v ženskih vrstah nimajo težav.

Skoraj 12 odstotkov nogometašic, ki so letos tekmovale na svetovnem prvenstvu v Avstraliji in na Novi Zelandiji, se je opredelilo v skupnosti LGBTQIA+. To številko se lahko pripiše bistveno višji stopnji sprejemanja raznolikosti, kot jo vidimo pri njihovih moških kolegih.

Mizogin odnos do nogometašic

Prejšnji teden si je predsednik organizacije Fifa Gianni Infantino na vprašanje o enakosti med spoloma privoščil nespodobno izjavo na račun nogometašic. "Prepričajte nas, moške, kaj moramo narediti. Izberite prave bitke za enakost!"

S to izjavo je Infantino pokazal, da je – milo rečeno – infantilen in da živi v vzporednem svetu. Če ne v srednjem veku, pa vsaj pred letom 2022, ko so si kot prve enako plačilo in obravnavo izborile ameriške državne reprezentantke v nogometu in se s tem izenačile z moškimi kolegi.

Slovenske nogometne reprezentantke so nezadovoljne z odnosom Nogometne zveze Slovenije do njih. Foto: Vid Ponikvar Da imamo na področju enakosti v letu 2023 še veliko dela pri nas, kaže tudi javno pismo slovenske ženske nogometne reprezentance, ki je pricurljalo v javnost.

Na številne očitke, ki letijo v smer Nogometne zveze Slovenije (NZS) in kažejo na dvojna merila pri obravnavi naših reprezentantih športnikov in športnic, se NZS javno ni odzvala.

Kdo ve, morda imajo težavo z ambicioznostjo reprezentantk, kot se to v naših krajih rado očita uspešnim ženskam.

Ženskam se ni treba (dodatno) dokazovati

Trendi kažejo, da smo ženske povsem primerljive z moškimi na številnih področjih. Na marsikaterem jih tudi presegamo.

Optimizem, pozitivnost, spodobnost in želja po pripadanju povezovalnim in vključevalnim zgodbam so ogromni.

Zato so zažiganje barbik, ki so si jih privoščili nekateri ameriški konservativni kongresniki, izjave, ki si jo je privoščil Infantino, in molk NZS povedni.

Težava ni v sposobnosti in ambicioznosti žensk, težavo imajo (nekateri) moški.

Kolumnistka Siola Nina Gaspari Foto: Siol.net

Kolumne izražajo osebna stališča avtorjev in ne nujno tudi uredništva Siol.net.