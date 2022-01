Kam z denarjem v letu 2022?

Oglasno sporočilo

Letna inflacija na evrskem območju je dosegla pet odstotkov. To pomeni tudi nov rekord od uvedbe evra. V Sloveniji beležimo 5,1-odstotno inflacijo. Kako to vpliva na naše prihranke? Kje varčevati, da ne bo inflacija požrla naših prihrankov in naložb? O tem smo povprašali strokovnjake iz FINANČNE HIŠE d. o. o.

Direktorica mag. Karmen Darvaš pravi, da je treba izbirati donosna naložbena varčevanja, ki bodo poleg inflacije prinesla še kakšen dodaten donos. To pomeni, da je treba iskati naložbene produkte z vsaj 8-odstotno in višjo potencialno donosnostjo.

Direktorica FINANČNE HIŠE mag. Karmen Darvaš pravi, da zasledujte naložbe s potencialno višjim donosom in si omislite obvezno indeksacijo.

V FINANČNI HIŠI svetujejo takšna naložbena varčevanja, kjer so dejansko v zadnjih desetih letih njihovi varčevalci zaslužili 293 odstotkov (sklad JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A) oz. 220,09 odstotka (sklad BlackRock Global Funds – European Special Situations Fund A2). Če je varčevalec vložil pred desetimi leti (točno na dan 11. 1. 2012) 10.000 evrov, ima danes v tej naložbi 39.300 evrov denarja.

Če pogledamo krajše obdobje, recimo 3 leta, ugotovimo, da so v tem naložbenem varčevanju varčevalci točno na dan 11. 1. 2022 zaslužili 66,63 odstotka.

Takšne naložbene police prinašajo potencialno višje donose in pokrijejo inflacijo.

Več o tem naložbenem varčevanju si lahko preberete TUKAJ.

Kliknite za brezplačen izračun donosnega naložbenega varčevanja. Foto: FINANČNA HIŠA

V FINANČNI HIŠI svarijo, da si je treba pri vseh varčevanjih omisliti tudi indeksacijo. To pomeni, da se varčevanja valorizirajo z inflacijo na tak način, da se mesečni znesek varčevanja vsako leto poviša za vsaj 4 odstotke. Na ta način smo lahko brez skrbi, da bo 100 evrov vrednih enako tudi čez 10 let.

Za vas so pripravili BREZPLAČNI INFO IZRAČUN DONOSNEGA VARČEVANJA.

To je ena najboljših naložbenih varčevanj pri nas

Naložbeno varčevanje vam nudi možnost, da na optimalen način izkoristite možnost visokih donosov na mednarodnih finančnih trgih in možnost garancije na kapital.

V okviru naložbenega varčevanja je na izbiro več kot 90 svetovno priznanih delniških, mešanih in obvezniških vzajemnih skladov.

Več o tej naložbi razkrivamo tukaj.

V okviru naložbenega mesečnega varčevanja imate na izbiro več kot 35 svetovno priznanih skladov z Morningstar zvezdicami.

Med tremi največjimi investicijskimi skladi na svetu, ki so hkrati uvrščeni na lestvico Morningstar, so:

Fidelity Funds World Fund s petimi Morningstarjevimi zvezdicami, ki je v zadnjih 10 letih dosegel 276,38-odstotni donos, v zadnjih treh letih pa 67,55-odstotni donos,

s petimi Morningstarjevimi zvezdicami, ki je v zadnjih 10 letih dosegel 276,38-odstotni donos, v zadnjih treh letih pa 67,55-odstotni donos, BlackRock Global Funds s tremi Morningstarjevimi zvezdicami, ki je v 10 letih dosegel 227,81-odstotni skupni donos,

s tremi Morningstarjevimi zvezdicami, ki je v 10 letih dosegel 227,81-odstotni skupni donos, JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund s petimi Morningstarjevimi zvezdicami, ki je v 10 letih dosegel 297,09-odstotni donos, v zadnjih petih letih pa 106,94-odstotni donos.

*Donosi so izračunani na dan 14. 01. 2022.

V te sklade lahko vlagate mesečno s poljubnimi mesečnimi ali letnimi zneski in sledite cilju doseganja potencialno višjih donosov.

Izkoristite BREZPLAČNI INFO IZRAČUN.

Naložbeno varčevanje v teh skladih je primerno za namen ustvarjanja dodatne rente, za likvidno rezervo, dodatno pokojnino, polog za nepremičninski kredit ali za namen varčevanja za otroka.

Možnost rentnega izplačevanja do konca življenja

Na koncu obdobja se lahko namesto izplačila prihrankov odločite za izplačevanje neobdavčene mesečne rente do konca življenja.

V kombinaciji z Rentno klavzulo je renta zajamčena z uporabo rentnih tablic iz leta 2005.

To predstavlja resnično prednost, saj pričakujemo podaljševanje življenjske dobe. Od leta 1987 se je renta za moške znižala za 45,9 odstotka, za ženske pa 32,3 odstotka.

Barbara Rakovec Tuliak, višja finančna svetovalka, svojim vlagateljem svetuje, da v primeru, da sklepajo naložbene police, sklenejo tiste z možnostjo garancije.

Prednosti mesečnega naložbenega varčevanja: - Sami izberete svojo naložbeno strategijo, vrsto naložbe in pričakovane donosnosti. Odločite se lahko za mesečna vplačila (minimalen znesek 30 evrov), letna vplačila ali za enkratno vplačilo. - Enkrat mesečno se lahko odločite za brezplačno spremembo naložbe z menjavo investicijskih, vzajemnih skladov. Vedno se lahko odločite za enkratno dodatno vplačilo ali delna izplačila. - Dvig prihrankov je po desetih letih neobdavčen. Svoj dobiček in donose lahko vedno zaščitite z "Lock-In". Lahko se odločite za možnost garancije na kapital. Naložbena polica je davčno ugodnejša, saj je po desetih letih oproščena davka na kapitalski dobiček. - Na koncu obdobja se lahko namesto izplačila kapitala odločite za izplačevanje mesečne rente do konca življenja.

Mag. Karmen Darvaš opaža, da je finančna pismenost in ozaveščenost prebivalstva na nizki ravni, zato je napisala knjigo POSTANI KREATOR SVOJIH FINANC.

"V dolgih letih delovanja kot direktorica podjetja FINANČNA HIŠA sem velikokrat naletela na ljudi, ki k nam prihajajo, ko je že prepozno.

Marsikdo mi reče: 'Joj, ko bi o tem prej razmišljal.' Jaz pa pravim: 'Recite KONEC odlašanju!'

Zato sem tudi napisala knjigo POSTANI KREATOR SVOJIH FINANC!, da ozavestim ljudi."

Če je še nimate, jo lahko kupite tukaj: ŽELIM KNJIGO.

Ne sklepajte naložbenih polic s slovenskimi skladi

Ne sklepajte naložbenih polic pri zavarovalnicah s slovenskimi skladi. Ta odločitev je ena najdražjih. Če sklenete naložbeno polico z obročnim mesečnim ali letnim vplačevanjem, jo sklenite s tujimi investicijskimi skladi, do katerih ne morete direktno dostopati v Sloveniji. Nima smisla varčevati prek zavarovalnic v slovenskih skladih. V te slovenske sklade vstopajte direktno, saj so nizki vstopni stroški, opozarjajo na FINANČNI HIŠI.

Po analizah FINANČNE HIŠE je zagotovo ena najboljših naložbenih polic to naložbeno varčevanje, ki vlaga v svetovno najbolj priznane sklade in največje sklade na svetu.

Koliko so varčevalci zaslužili v vzajemnih delniških skladih v letu 2021?

V vzajemnih skladih varčuje že vsak četrti Slovenec. Ni čudno, saj so donosni, na banki pa nam inflacija in ležarine načenjajo prihranke.

Če ste pred letom dni, na dan 7. 1. 2021, vložili v Triglav Evropo, ste v enem letu zaslužili 16,75 odstotka, če ste vložili v Triglav Jugovzhodna Evropa 19,98 odstotka, če ste vložili v Infond Surovine in energija 45,10 odstotka, če pa ste vložili v Infond Smart Quality, ste zaslužili 30,53 odstotka.

Varčevanje v vzajemnih skladih prinaša potencialno višje donose, možno je varčevati mesečno ali z enkratnimi pologi. Časovno se ne vežete. Naložbeno tveganje je zelo razpršeno, saj vzajemni sklad razprši sredstva med veliko različnih delnic. Če ne poznate tega načina nalaganja sredstev, si lahko osnove preberete tukaj.

Celotno tečajnico delniških skladov in donose si lahko pogledate tukaj in pristopite k skladom prek spleta tukaj.

Potrebujete svetovanje in nasvet strokovnjaka? Rezervirajte si čisto svoj termin v poslovalnici FINANČNE HIŠE v LJUBLJANI ali MARIBORU: NAROČILO. Za vas smo pripravili info izračun donosnega naložbenega varčevanja. VEČ.

Tudi v letu 2022 boste z bančnimi depoziti še naprej izgubljali svoj denar

Če boste držali 1.000 evrov leto dni na banki, bo ta tisočak čez leto dni vreden 51 evrov manj, saj je pričakovana 5,1-odstotna inflacija, opozarjajo finančni svetovalci FINANČNE HIŠE. Banke so že uvedle ležarine tudi za fizične osebe. Podjetjem je že vsakdanje, da banki plačujejo za svoj denar, ki ga imajo na bančnem poslovnem računu. Ležarine znašajo povprečno okrog 0,5 odstotka letno. Pričakovati je, da bodo letos s. p.-ji in pravne osebe plasirali svoj denar v vzajemne sklade še bolj kot doslej.

FINANČNA HIŠA je že tretjič prejemnica platinaste bonitetne odličnosti za leto 2019, 2020 in 2021, že šesto leto zapored pa je ocenjena s prestižno edicijo zlate bonitetne odličnosti (BISNODE).

Rezervirajte termin za svetovanje na daljavo prek Zooma: NAROČILO, lahko pa tudi doma ali na delovnem mestu: NAROČILO.

DISCLAIMER: Pretekli donosi niso garancija za prihodnost. Članek ni priporočilo, ponudba ali vabilo k sestavljanju ponudbe za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je izključno namenjeno informiranju. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve o naložbah v finančne instrumente in izbiri vrste storitev. Informacije v sporočilu temeljijo na javno dostopnih podatkih. FINANČNA HIŠA d. o. o. ne odgovarja za nobeno vrsto škode, ki bi nastala z uporabo podatkov in informacij, ki so vsebovani v tem članku in si pridržuje pravico do napak. Vsi podrobni podatki so v dokumentih, ki so na razpolago na spletu.

Naročnik oglasnega sporočila je Finančna hiša d. o. o.