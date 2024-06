Chogan je znamka kozmetičnih izdelkov, predvsem parfumov, in čistil, ki jo je prek družbenih omrežij začelo hvaliti in hkrati tržiti več slovenskih uporabnic. Nekateri kritiki Chogana so na spletu medtem večkrat opozorili na slutnje, da so dišave, ki jih lahko prodaja vsak, zgolj dimna zavesa za zakrivanje morebitne piramidne sheme in bogatenje peščice posameznikov. Sumi so se do določene mere izkazali za utemeljene, saj je italijanska policija prejšnji teden aretirala celotno vodstvo podjetja Chogan.

Italijanski mediji so poročali, da je tamkajšnja policija po nalogu tožilstva mesta Trani na jugu Italije 30. maja aretirala štiri osebe, ki predstavljajo vodstvo leta 2013 ustanovljenega podjetja Chogan Group.

Med aretiranimi so bili trije soustanovitelji podjetja Chogan in njihov računovodja, ki ga italijansko tožilstvo sumi, da je bil prav on tisti, ki je zasnoval goljufijo, zaradi katere so podjetje Chogan italijanski organi pregona sploh začeli preiskovati.

Vodstvo podjetja, ki kozmetične izdelke, predvsem parfume, in čistila trži prek mreže samostojnih prodajalcev, ki se Choganovi mreži pridružijo prek priporočila obstoječega člana, ta pa za to prejema provizijo – gre za klasični mrežni marketing – naj bi po ugotovitvah italijanskega tožilstva močno napihovalo dejanske stroške poslovanja podjetja, zaradi česar so nato plačali manj davkov.

Preiskava ob aretirani štirici – trije, Michelangelo Paradiso, direktor podjetja, Scelzo Liborio, predsednik Chogana, in računovodja Pier Luigi Scricco, so v priporu, Arcangela Fumarulo, soustanoviteljica podjetja, pa v hišnem priporu – sicer zajema devet oseb.

Italijanski mediji, kot je La Gazzetta Del Mezzogiorno, so ob tem še poročali, da so vodstvu podjetja Chogan med preiskavo zasegli premoženje v vrednosti kar 355 milijonov evrov.

Mrežni marketing Chogan oziroma prodaja izdelkov te blagovne znamke se je v Slovenijo sicer razširila pretežno iz Hrvaške, kjer je Chogan prisoten že dlje.

