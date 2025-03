Podjetje HONOR postavlja nove mejnike: prihodnost v znamenju umetne inteligence

Foto: HONOR

HONOR ALPHA PLAN: Od telefonov do celovitega ekosistema umetne inteligence

HONOR-jeva nova strategija, ki so jo nedavno premierno predstavili v Barceloni, temelji na treh ključnih fazah. Najprej se osredotoča na izboljšanje pametnih telefonov s funkcijami UI, nato odpira industrijske meje za ustvarjanje inteligentnega ekosistema, končni cilj pa je soustvarjanje pametne prihodnosti, kjer UI izboljšuje vsakdanje življenje. Vizijo podjetja je na MWC 2025 predstavil izvršni direktor podjetja HONOR James Li, ki je poudaril potrebo po odprtem sodelovanju v industriji: „Jasno je, da bo revolucija umetne inteligence preoblikovala paradigmo industrije naprav - popolnoma spremenila našo produktivnost, našo družbo in celo našo kulturo bolj kot kdaj koli prej. Pozivam vse nas, da se združimo in se izzivov lotimo skupaj. Prav tako pozivam industrijo, naj bo resnično odprta, da bomo lahko v celoti sprejeli vznemirljivo prihodnost umetne inteligence.“ Kot dokaz svoje zavezanosti je HONOR napovedal investicijski načrt v vrednosti več kot 10 milijard dolarjev za razvoj tehnologij UI in izboljšanje uporabniške izkušnje.

Sedemletna podpora za HONOR Magic in zmanjšanje e-odpadkov

HONOR je med ključnimi novostmi napovedal tudi sedemletno podporo za posodobitve operacijskega sistema Android in varnostne posodobitve za svojo paradno serijo telefonov HONOR Magic. Ta poteza ne le podaljšuje življenjsko dobo naprav, temveč tudi zmanjšuje e-odpadke in uporabnikom zagotavlja varnost ter dostop do najnovejših funkcij UI skozi celoten življenjski cikel njihove naprave. To HONOR postavlja med redke proizvajalce, ki nudijo tako dolgoročno podporo, kar potrjuje njihovo zavezanost k trajnostnemu razvoju ter uporabniški usmerjenosti.

Inovacije umetne inteligence, ki so navdušile svet

HONOR-jeve novosti so na MWC 2025 prejele več kot 50 prestižnih nagrad. Med najbolj izpostavljenimi inovacijami je ročna ura HONOR Watch 5 Ultra, ki je navdušila s svojo dolgo življenjsko dobo baterije in naprednimi funkcijami za spremljanje zdravja. HONOR Pad V9 je požel pohvale kot resna konkurenca iPadu, zahvaljujoč izjemnemu zaslonu in zmogljivosti UI. Brezzične slušalke HONOR Earbuds Open pa so izstopale z edinstvenim oblikovanjem in funkcijo AI prevajanja v realnem času.

Poleg tega je HONOR predstavil prvega mobilnega AI Agenta na svetu, ki temelji na grafičnem vmesniku in revolucionarni tehnologiji AiMAGE za izboljšano kakovost fotografij. Ta omogoča do 50 odstotkov večjo jasnost posnetkov in vključuje funkcijo AI Upscale, ki obnavlja stare portrete.

HONOR kot vodilni igralec na področju UI in varnosti

Na dogodku je HONOR izpostavil tudi svojo novo tehnologijo AI Deepfake Detection, ki je namenjena boju proti digitalnim prevaram in lažnim vsebinam. Ta inovacija je pritegnila pozornost številnih strokovnjakov, med drugim tudi španskega kralja Filipa VI., ki je izrazil podporo tehnologiji za zaščito uporabnikov pred manipulacijo UI.

S poudarkom na varnosti uporabnikov in razvoju rešitev umetne inteligence HONOR ne le sledi trendom, temveč jih postavlja. Z več milijardami vložkov v prihodnost UI, dolgoročno podporo svojim napravam in inovacijami, ki izboljšujejo vsakdan uporabnikov, HONOR utrjuje svojo vlogo vodilnega tehnološkega igralca. Spremljajte HONOR na družbenih omrežjih: Instagram in Facebook.

