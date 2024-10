Osupljivi portreti pri šibki svetlobi: novi telefon Galaxy S24 FE

Tisti trenutki, ko se luči mesta začnejo prižigati, nebo postane globoko modro in svetloba sveč ustvari intimno vzdušje, imajo posebno čarobnost. Včasih pa je prav ta tema največji sovražnik pametnih telefonov. A zdaj, z novim Samsung Galaxy S24 FE, se vse to spreminja. Tema ne pomeni več omejitve – pomeni priložnost za ustvarjanje osupljivih portretov in ujemanje tistih trenutkov, ki jih sicer ne bi mogli.

Naj tema postane vaše platno

Galaxy S24 FE je zasnovan tako, da je noč vaš zaveznik, ne ovira. Zmogljiv 50-MP glavni senzor, podprt z napredno tehnologijo Nightography in umetno inteligenco, prinaša vrhunsko izkušnjo fotografiranja pri šibki svetlobi. Kamera uporablja napredne algoritme umetne inteligence, da optimizira vsako podrobnost – od osvetlitve do ostrine – ter prilagodi vse parametre, da je vsak posnetek popoln.

Predstavljajte si romantični večer ob reki, ko prefinjena svetloba uličnih luči nežno osvetljuje obraze. Galaxy S24 FE bo natančno ujel te trenutke ter poudaril toplino in globino brez nepotrebnih šumov ali popačenja, ki ga običajno prinesejo temnejši prizori. Vaši nočni portreti bodo izstopali – polni detajlov, dramatičnosti in tiste prave, pristne lepote, ki jo prinaša noč.

Umetna inteligenca, ki vas razume

Kaj če bi imeli ob sebi osebnega fotografa, ki natančno ve, kako želite zajeti določen trenutek? Galaxy S24 FE to omogoča z vgrajenimi funkcijami umetne inteligence, ki analizirajo prizore in samodejno prilagodijo nastavitve. Ni pomembno, ali je svetloba slaba, UI prepozna okoliščine ter optimizira barve in osvetlitev, da ustvarite fotografijo, ki izstopa.

Če želite še več nadzora, vam pogon ProVisual omogoča, da se igrate z naprednimi možnostmi urejanja. Recimo, da želite odstraniti moteči predmet iz ozadja ali še bolj poudariti barve – z generativnim urejanjem lahko preprosto dosežete ravno to. Vsak portret je lahko tako prilagojen do popolnosti.

Nočne avanture v žepu

A nočna magija se tu ne konča. Z Galaxy S24 FE lahko ujamete osupljive selfije tudi pri slabši osvetlitvi. Sprednja kamera z 10 MP in funkcijo studia za portrete naredi več kot le običajen selfi, saj vam omogoča, da se vaši portreti spremenijo v pravo umetnino. Želite dodati akvarelni učinek ali ustvariti sodobno karikaturo? Z nekaj preprostimi dotiki lahko to dosežete, še preden slike delite na svojih družbenih omrežjih.

Predstavljajte si večerno druženje s prijatelji na terasi, kjer je osvetlitev omejena na mehke luči v ozadju. Vaš Galaxy S24 FE bo poskrbel, da bodo vsi na posnetku videti odlično, z ostrimi robovi, živimi barvami in brez tistega motečega zrnatega videza, ki je tipičen za slabe svetlobne pogoje.

Moč v temi – tudi za mobilne igre in produktivnost

Galaxy S24 FE pa ni le mojster nočnih fotografij. Njegova zmogljivost se razteza tudi na področje mobilnih iger in vsakodnevne uporabe, tudi v najzahtevnejših pogojih. 17-centimetrski dinamični zaslon AMOLED 2X in frekvenca osveževanja 120 Hz zagotavljata gladko vizualno izkušnjo ne glede na to, ali igrate igro pri svetlobi sveč ali brskate po družbenih omrežjih v temi.

V kombinaciji z zmogljivo baterijo 4700 mAh, ki omogoča dolgotrajno uporabo, in hladilnim sistemom, ki preprečuje pregrevanje, je Galaxy S24 FE popoln sopotnik za vse, ki uživate v nočnih urah – naj bo to med igrami, urejanjem fotografij ali gledanjem najljubših videoposnetkov.

Ne gre zgolj za kamero in zmogljivost – Galaxy S24 FE prinaša celovit paket. Z robustno zasnovo, ki vključuje odpornost na vodo in prah po standardu IP68, vas telefon spremlja skozi vse pustolovščine. Prav tako je tu Samsung Knox, varnostna platforma, ki poskrbi, da so vaši podatki varni ne glede na to, kje ste ali kaj počnete.

Noč ni več razlog, da odložite telefon. Od nežne svetlobe sveč do dramatičnih nočnih scen – z Galaxy S24 FE lahko ujamete svet v vseh njegovih odtenkih, tudi tistih, ki jih oko ne more videti.

Pustite, da vam Galaxy S24 FE razkrije lepoto noči, ki je doslej še niste doživeli.

Razpoložljivost Galaxy S24 FE je na voljo v grafitni, modri, rumeni in mentol zeleni barvi. Dopolnite svojo Samsung uporabniško izkušnjo še s tabličnim računalnikom nove serije Galaxy Tab S10 in doživite produktivnost, podprto z umetno inteligenco Galaxy AI v polnosti.

