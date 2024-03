Najbolj priljubljena oprema: izkoristite neverjetne popuste

Kljub številnim drugim odprtokodnim programom in programom na spletu je Microsoftov paket še vedno eden najbolj priljubljenih, kar jih je danes na voljo. Vsaj enega od Microsoftovih izdelkov redno uporablja več kot milijarda ljudi. Microsoftovi programi so načeloma precej dragi, ampak na srečo včasih pripravijo posebne popuste, s katerimi so cene prijaznejše. Če pohitite, ima Keysoff za vas pomladansko razprodajo , v kateri lahko prihranite pri nakupu doživljenjske licence za Microsoft Office in Windows. Microsoft Office Professional 2021 lahko zdaj dobite že za samo 27,75 evrov (redna cena 299 evrov) s kodo BP62. Z lastno licenco za Microsoft Office lahko vaš osebni računalnik postane orodje produktivnosti. Vse programe boste imeli na dosegu roke in boste pripravljeni na vse osebne, službene ali ustvarjalne projekte. Programe lahko namestite samo na en računalnik, a bodo tam ostali za vedno.

Foto: Shutterstock

62-odstotni popust na Microsoft Office (koda: BP62)

Če ste pripravljeni na posodobitev operacijskega sistema Windows, ampak še niste imeli časa, imate zdaj priložnost. Najnovejši in najnaprednejši Microsoftov operacijski sistem, Windows 11 Pro, je zdaj omejen čas na razprodaji. V Keysoffovi pomladanski razprodaji Windows 11 Professional lahko dobite za 13,66 evrov (redna cena 199 evrov). Z novimi programi umetne inteligence, kot je Windows Copilot, ki vam pomaga pri številnih nalogah, vam Windows 11 Pro omogoča učinkovito organizacijo dela.

50-odstotni popust na operacijski sistem Windows (koda: BP50)

Foto: Keysoff.com

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, 100-odstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.