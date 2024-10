Huawei: Za Slovenijo imamo resne načrte!

Slaba dva tedna po predstavitvi novih nosljivih naprav Huawei v Barceloni in na dan, ko so začeli njihovo prodajo v državah jadranske regije, tudi v Sloveniji, je Huawei pripravil še njihovo slovesno predstavitev v Beogradu. Predstavniki tega visokotehnološkega podjetja so ob tem potrdili svojo predanost slovenskemu trgu, za katerega se zavedajo, da ceni nosljive naprave Huawei.

Watch Ultimate, najprestižnejša različica pametnih ur Huawei Foto: Huawei

Tudi letošnje nove nosljive naprave Huawei imajo v mislih najširši krog uporabnikov. V ponudbi pametnih ur Huawei so tako tiste, ki izpostavljajo modni značaj in pridih tako predstavnic nežnejšega spola kakor tudi moških, kot tudi pametne ure, ki pomagajo pri spremljanju pomembnih telesnih parametrov, kot je krvni tlak.

Tako so udeleženci dogodka med drugim lahko pomerili svoj krvni tlak s pametno uro Huawei Watch D2 in se prepričali, da so izmerjene vrednosti povsem primerljive vrednostim medicinskih merilcev tlaka. Nova ura, ki je v postopku pridobivanja certifikatov skladnosti za medicinske naprave, pomočnik pri spremljanju vrednosti krvnega tlaka, katerega motnje prepogosto ostanejo neopažene, temveč je tudi skrbno in dovršeno oblikovna naprava, ki se bo lepo prilegla na vsako zapestje.

Pametne ure Huawei Watch GT5 in Huawei Watch GT5 Pro se ponašajo z obiljem zdravstvenih funkcij, katerih zanesljivost zagotavlja nova Huaweieva tehnologija TrueSense, in več kot stotimi različnimi rekreativnimi programi. Omogočajo pa tudi izražanje osebnosti, saj so na voljo v različnih skrbno oblikovanih izvedbah: od odpornega, a obenem lahkega titana prek standardnih elastomerskih paščkov do prefinjene, naravnost damske keramike. Za vsakogar točno to, kjer se modno najbolje in najlažje prepozna.

Foto: Huawei

Huawei TruSense je za Huawei pomemben preboj na področju tehnologije tipal za spremljanje zdravja in telesne pripravljenosti, ki bo podjetje ohranilo v ospredju tehnološkega razvoja ter bo uporabnikom v še večjo pomoč pri doseganju bolj zdravega življenjskega sloga. Trgi Srbije, Hrvaške in Slovenije so za Huawei pomembni in so v ospredju njihovih interesov.

Za vse, ki pričakujejo največ in nikakor ne pristajajo na kompromise, je kot nalašč ustvarjena ura Huawei Ultimate. Živahna, poskočna ter pripravljena na vse izzive in preizkušnje, tudi globoke potope. Pri Huaweiu jo ponosno predstavljajo kot srečanje vrhunske tehnologije s premišljenim in všečnim oblikovanjem.

Prav vsem pametnim uram Huawei, ne glede na njihovo podobo, sta skupna dolgo trajanje akumulatorja, ki mu konkurenčni proizvajalci ne pridejo blizu, ter možnost povezovanja tako s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android kot tudi z Applovimi pametnimi telefoni iPhone.

Foto: Huawei

Slovesna regijska predstavitev v Beogradu je bila priložnost za ogled in preizkus vseh novih Huaweievih nosljivih naprav, a je to zdaj na voljo tudi vsem slovenskim uporabnikom. Vse letošnje nove pametne ure Huawei (z izjemo pametne ure Huawei Watch D2, ki je v postopku pridobivanja zahtevnih evropskih skladnostnih certifikatov in se bo pridružila pozneje) so že na voljo pri pooblaščenih slovenskih prodajalcih, tudi mobilnih operaterjih.



Preizkusite jih in se pridružite vedno večjemu številu uporabnikov, ki so jih prepričale zanesljivost, vzdržljivost, privlačna podoba in druge priljubljene lastnosti.

