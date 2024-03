Dosmrtni originalni Windowsi za 11 evrov v posebni razprodaji

Naj gre za oblikovanje dinamične elektronske pošte ali analizo zapletenih podatkov, vam Microsoft ponuja širok izbor programov, ki vam bodo pomagali ostati kar najproduktivnejši. Če še vedno delate s starimi Microsoftovimi programi, si ne delate usluge. Na srečo posodobitev programske opreme ni niti približno tako draga, kot si mislite. Zdaj je pravi čas za posodobitev Microsoftovih orodij, ker so pri Keysoffu pripravili razprodajo programske opreme , kjer lahko ključe za Microsoftove programe dobite po znižani ceni. Dosmrtna licenca za Microsoft Office Professional 2021 zdaj stane samo 27,75 evra (redna cena 299 evrov). MS Office Pro Plus 2021 vam ponuja najnovejše različice nujno potrebnih programov, kot so Word, Excel, PowerPoint in Outlook, z lastnostmi, ki vam bodo pomagale delati pametneje, ne dlje. Z enkratnim plačilom lahko dobite dosmrtni dostop do najbolj uporabljanih programov. Ne glede na to, s čim se ukvarjate, ima Microsoft Office Professional 2021 pravi program za vas.

Posodobitev operacijskega sistema je odličen način, da bo stara naprava delovala kot nova. Zdaj lahko Windows 11 Professional na Keysoffu dobite že za samo 13,66 evra namesto 199 evrov. Z novimi programi umetne inteligence, kot je Windows Copilot, ki vam pomaga pri različnih nalogah, vam Windows 11 Pro omogoča učinkovito poenostavitev in organizacijo dela ter ustrezno ločevanje podatkov. Sebi ali sodelavcem kupite brezhibno povezljivost in najnovejši operacijski sistem po začasno znižani ceni.

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, stoodstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so dosmrtne in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi dosmrtne poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.