Zamaskirani ropar s sekiro grozil prodajalkam na bencinskem servisu

Pomurski policisti so sporočili, da je ob 1.44 zamaskirani neznanec oropal prodajalno bencinskega servisa v Murski Soboti. Moški je od trgovk zahteval denar, grožnjo pa podkrepil z manjšo sekiro, ki jo je imel pri sebi. Policisti neznanca, ki je ukradel 1.300 evrov, še iščejo.

Policisti storilca, ki je na begu, še iščejo. Fotografija je simbolična. Foto: Ana Kovač

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je zamaskirani neznanec ob 1.44 vstopil v prodajalno bencinskega servisa in od trgovk zahteval denar. Grožnjo je podkrepil z manjšo sekiro, ki jo je imel pri sebi.

Osumljenec na begu, policija prosi za dodatne informacije

Neznani storilec je iz blagajn pobral približno 1.300 evrov in zbežal s kraja dogodka.

Policisti storilca še iščejo, vse, ki bi karkoli vedeli o njem, pa prosijo, da jim posredujejo informacije na interventno telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Neznani storilec je po navedbah policije visok okoli 180 centimetrov ter oblečen v črne hlače in jakno. Kot so zapisali na Policijski upravi Murska Sobota, je imel osumljenec na glavi črno pokrivalo z izrezom za oči. Obut je bil v sive čevlje in uporabljal sive delavske rokavice. Manjša sekira, ki jo je storilec držal v roki, je imela lesen ročaj, kovinski del sekire pa je bil rdeče barve.