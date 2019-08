Zagorelo v skladišču s peleti, ogenj uničil tudi dva viličarja in kamiona

Na kraju dogodka so posredovali gasilci PGD Šentjanž pri Dravogradu, PGD Dravograd in PGD Črneče, ki so požar pogasili. Do nadaljnjega ostajajo na požarni straži gasilci PGD Šentjanž in PGD Dravograd.

S celjske policijske uprave so sporočili, da bodo policisti ogled kraja požara začeli takoj, ko bo to izvedljivo.