Voznik zapeljal na nasprotni pas, poškodoval tudi dva policista

Na glavni cesti Velenje - Slovenj Gradec je v smeri proti Slovenj Gradcu prišlo do prometne nesreče, zaradi katere je bila cesta dlje časa zaprta. Do nje je prišlo, ker je 38-letni hrvaški voznik iz doslej še neznanega razloga zapeljal na nasprotni pas in zadel dve vozili, eno od teh je bilo policijsko.