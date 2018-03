V zadnjih 24 urah 96 prometnih nesreč, dva mrtva

V petek sta se zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom. Prva se je zgodila ob 14.10 na regionalni cesti zunaj naselja Žimarice, druga pa ob 23.05 zunaj naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Foto: Klemen Korenjak

Prva nesreča se je zgodila na Dolenjskem, kjer se je 52-letni voznik s tovornim vozilom peljal iz smeri Podklanca proti Sodražici. Zunaj naselja Žimarice v občini Sodražica je zapeljal v desni nepregledni ovinek v daljšo ravnino, kjer je zaradi vožnje preblizu roba cestišča zapeljal na travnati nasip in nato s sprednjo stranjo vozila trčil v betonski objekt transformatorske elektro postaje. V prometni nesreči je bil tako hudo poškodovan, da je umrl na kraju nesreče.

V drugo nesrečo je bil vpleten 34-letni voznik, ki se je z osebnim avtomobilom peljal iz smeri Svete Ane v Slovenskih goricah proti Zgornji Ščavnici. Ker je izgubil oblast nad vozilom, je trčil v cestni smernik in brežino, med trčenjem pa se je vozilo prevrnilo na streho. Med prevračanjem je voznika vrglo iz vozila, nato pa je vozilo padlo nanj. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

V zadnjih 24 urah policisti obravnavali 96 nesreč

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 96 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 12 nesreč pa se je končalo z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 53 kršitev javnega reda in miru ter 90 kaznivih dejanj.