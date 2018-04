V prometni nesreči na cesti Domžale-Lukovica kar 11 poškodovanih

V trčenju dveh osebnih vozil, do katerega je prišlo v soboto okoli 23.30 na regionalni cesti Domžale-Lukovica v naselju Prevoje pri Šentvidu, se je poškodovalo 11 ljudi. Oskrbeli so jih reševalci iz ekip nujne medicinske pomoči iz Kamnika, Domžal, Ljubljane in Celja.

Fotografija je simbolična. Foto: Ana Kovač

Ob nesreči so posredovali gasilci iz Domžal, Lukovice, Prevoj in Blagovice. Zavarovali so kraj nesreče, odklopili akumulatorje ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovancev, na spletni strani navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.