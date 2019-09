V Postojni psa napadla 25-letno domačinko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prodajalno v Postojni se je v sredo nekaj po 12. uri zatekla ženska, ker sta jo napadla dva psa. Kot so z zbiranjem obvestil ugotovili policisti, sta 25-letno domačinko napadla na Tržaški cesti in jo večkrat ugriznila. Ugotovili so tudi, kdo je lastnik psov.