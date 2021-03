V Postojni odjeknila eksplozija, umrl en človek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moškemu je včeraj v garaži stanovanjskega objekta eksplodiralo do zdaj še neznano eksplozivno telo. Zaradi hudih poškodb je umrl 74-letni moški.

Policiste so včeraj ob 11. uri obvestili o eksploziji v stanovanjski hiši na območju Postojne. Zaradi poškodb ob eksploziji je umrl 74-letni moški. Smrt je na kraju potrdila zdravnica, odredila je sanitarno obdukcijo. Poleg policistov Policijske uprave (PU) Koper, ki so kraj zavarovali, so ogled kraja opravili kriminalisti PU Koper v sodelovanju z bombnimi tehniki z Oddelka za protibombno zaščito Specialne enote policije.

Z zbiranjem obvestil in ogledom tragične nesreče je bilo ugotovljeno, da je moškemu v garaži stanovanjskega objekta eksplodiralo še neznano eksplozivno telo. O nesreči je policija obvestila preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo.

Zaradi eksplozije je nastala tudi materialna škoda na stanovanjskem objektu. Tuja krivda je po navedbah policije izključena.

Policija danes nadaljuje preiskavo vseh okoliščin eksplozije in bo o vseh ugotovljenih dejstvih po koncu preiskave obvestila okrožno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Koper.