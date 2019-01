V Mariboru oborožen rop pošte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Kardeljevi cesti v Mariboru so okoli 18. ure oboroženi neznanci oropali pošto. Trenutno poteka ogled kraja dejanja, storilce policisti še iščejo.

Mariborski policisti so bili okoli 18. ure obveščeni, da je bil v pošti na Kardeljevi cesti v Mariboru sprožen alarm. Policisti so takoj zablokirali območje, so sporočili s policijske uprave Maribor.

V oboroženem ropu ni bil nihče poškodovan. Več podrobnosti v tem trenutku ni znanih.