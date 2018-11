V mariborskem podjetju prejeli sumljivo pošiljko. 20 ljudi v karanteni. #video

Video: Facebook/Mariborinfo.com

Mariborski policisti so bili zjutraj obveščeni, da je uslužbenka v enem od podjetij v Mariboru odprla pisemsko ovojnico, iz katere se je vsul neznan črn prah. O tem so obvestili pristojne službe.

Foto: Mariborinfo.com

Trenutno potekajo aktivnosti po določenem protokolu. Izoliranih je 20 oseb, prostor je zavarovan. Na kraju so gasilci in policisti, na kraj pa prihajajo tudi uslužbenci medicinske fakultete iz Ljubljane. Zaradi intervencije je zaprt del Cankarjeve ulice v Mariboru, med Razlagovo ulico in Partizansko cesto.

Sumljivo pošiljko - kuverto z aluminijasto folijo v obliki tulca - pa so dobili tudi na Mestni občini Koper. Uslužbenka je to nemudoma dala v vrečko in o tem obvestila pristojne službe. Trenutno potekajo aktivnosti po določenem protokolu. Uslužbenka je izolirana, prostor je zavarovan. Gasilci so na kraju, prav tako tudi policisti, na kraj pa prihajajo tudi bombni tehniki.