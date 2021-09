V hudi prometni nesreči umrl kolesar

Na Glavarjevi cesti v Komendi se je malo pred 16. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 64-letni kolesar. Voznik tovornega vozila je trčil v kolesarja in ga povozil, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Štiriinšestdesetletnik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Po do zdaj zbranih obvestilih je kolesar vozil ob desnem robu, vzporedno z njim pa je vozil 37-letni voznik tovornega vozila. Oba sta vozila po Glavarjevi cesti iz smeri Most proti središču Komende. Voznik tovornega vozila je v križišču z eno izmed ulic zavijal desno, ob tem pa trčil v kolesarja in ga povozil, so sporočili s PU Ljubljana.

Kolesar se je v nesreči tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili dežurna preiskovalna sodnica in tožilka.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, so še zapisali na policiji.