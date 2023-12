Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V reki Paka v Velenju so danes nekaj pred 8. uro opazili utopljenega človeka. Velenjski gasilci so zavarovali kraj dogodka, utopljenca potegnili iz reke ter začeli oživljanje do prihoda reševalcev, vendar je človek umrl.