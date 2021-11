Slovenske ceste vzele še eno življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj pred 1. uro se je na Belokranjski cesti v Novem mestu zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 50-letni voznik osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Voznik avtomobila Alfa romeo je vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki. Na Belokranjski cesti je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, preko nasprotnega smernega vozišča zapeljal s ceste in trčil v parkirano tovorno vozilo in v drevo. Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so še sporočili s policije.

Ceste vzele devet življenj

Letos je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo devet ljudi (pet voznikov osebnih avtomobilov, potnica v vozilu, motorist, voznik mopeda in kolesar). Največ nesreč se je zgodilo zaradi nepravilne strani in smeri vožnje in neprilagojene hitrosti.

"Voznike pozivamo, naj hitrost vožnje prilagodijo veljavnim omejitvam, razmeram na cesti, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam. Previdnost velja šeposebej v trenutnih razmerah, ko so ceste spolzke, na njih pa veliko odpadlega listja," so zapisali na policiji.