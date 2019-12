Prijeli Romune, ki so na avtocestnih počivališčih kradli gorivo #foto

Celjski policisti so danes zgodaj zjutraj prijeli štiri romunske državljane, ti so na avtocestnih počivališčih kradli gorivo. Policisti so ugotovili, da je bilo eno od dveh vozil, ki so jih imeli osumljenci, posebej prirejeno za krajo goriva.

Nekaj pred polnočjo sta celjska policista na avtocestnem počivališču Zima opazila tovorno vozilo in posumila, da gre za storilce, ki kradejo gorivo. Vozilo je odpeljalo v smeri proti Ljubljani, pojasnjujejo na celjski policijski upravi.

Vozilo je bilo prirejeno za krajo goriva

Na avtocestnem počivališču Lopata so nato policisti ustavili dve tovorni vozili, za volanom obeh sta bila romunska državljana. Vozilo, ki je bilo prirejeno za tatvine goriva, je imelo na vlečnem vozilu za kabino vgrajeno črpalko za gorivo z dvema cevema tako, da so gorivo, ki so ga kradli, prečrpavali neposredno v svoje rezervoarje.

Tovorno vozilo je vozil 42-letni Romun, pri izvrševanju tatvin sta mu pomagala sopotnika iz Romunije, stara 41 in 23 let. Pri zakrivanju tatvin goriva jim je pomagal še 48-letni romunski državljan, voznik drugega tovornega vozila, ki je parkiral tik ob vozilih, iz katerih so kradli, da so bili čim manj opazni. Obe vozili sta bili s tovorom, naloženim v Romuniji, namenjeni v Španijo.

Vse štiri osumljence so policisti pridržali

Vse štiri osumljence so policisti pridržali. Medtem ko so z njimi opravljali postopke, so dobili prijavo, da je bilo na avtocestnem počivališču Tepanje iz rezervoarja beloruskega tovornega vozila ukradenega več litrov goriva. O drugih oškodovancih še zbirajo obvestila, osumljence pa bodo kazensko ovadili.