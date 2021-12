Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Jelendola so policisti danes obravnavali smrt moškega. Ta je pri prečkanju zasnežene lesene brvi padel v reko, se poškodoval in umrl, so sporočili s Policijske postaje Kranj.