Pri Pivki umrl motorist, pri Ljubljani dva poškodovana

Danes malo pred 17. uro je na cesti od Pivke proti Narinu, pri odcepu za Neverke, na ostrem ovinku padel 59-letni motorist. Voznik, ki je bil doma z okolice Domžal je na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Povzročitelj nesreče pobegnil

Že dopoldne nekaj po 10. uri pa se je v naselju Senožeti na cesti od Ljubljane proti Litiji zgodila prometna nesreča, v kateri sta se lažje telesno poškodovala motorist in njegova potnica. Do nesreče je prišlo, ko je voznik motornega kolesa pripeljal iz krožnega krožišča v Senožetih v smeri proti Kresnicam, tedaj pa mu je nasproti pripeljal voznik neznanega osebnega vozila, ki je prehiteval kolono vozil. Motorist se je moral umakniti desno in je trčil v ograjo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Glede neznanega osebnega vozila so zapisali, da ni znana niti njegova znamka niti barva.

Za razjasnitev okoliščin prometne nesreče policisti prosijo vse, ki bi o njej kaj vedeli, naj se zglasijo na Postaji prometne policije Ljubljana na naslovu Grič 56 oziroma pokličejo na številko 01 583 88 20, interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Prav tako pozivajo voznika udeleženega vozila, naj pokliče eno od omenjenih številk ali se zglasi na postaji ljubljanske prometne policije.