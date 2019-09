Nesreča znova ohromila avtocesto pri Brezovici, nastaja dolg zastoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na primorski avtocesti je tudi danes prišlo do prometne nesreče, zaradi katere je do 16.20 ure nastal že desetkilometrski zastoj pred priključkom Brezovica proti Ljubljani. Pot se podaljša za dobre pol ure, sporoča prometnoinformacijski center.

Policija voznikom svetuje, da spremljajo prometne informacije. V prometnoinformacijskem centru pa pozivajo voznike, da naj med ustavljenima kolonama pustijo intervencijsko pot.

Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica.

Spomnimo, da je na podobni lokaciji, le da v nasprotni smeri, počilo že včeraj.

Zastoj tudi pred Karavankami

Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica - jug proti Mariboru, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji in na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje.