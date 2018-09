Požar v večstanovanjski stavbi v Ljubljani, evakuirali 25 ljudi

V kletnih prostorih večstanovanjske stavbe na Knobleharjevi ulici v Ljubljani je sinoči zagorelo skladiščeno pohištvo in drobni inventar. Posredovali so gasilci in iz objekta evakuirali 25 ljudi, eno osebo pa so prepeljali v UKC Ljubljana.

Reševalci so pregledali in oskrbeli dve osebi zaradi vdihavanja dima in eno prepeljali v UKC Ljubljana, poroča center za obveščanje.

Gasilci so požar locirali in pogasili, objekt pa pregledali in prezračili. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti.