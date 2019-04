Požar uničil znano tržnico Arizona #video

V požaru, ki je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah, je povsem zgorela tržnica v občini Gradačac v BiH, znana po imenu Arizona, je potrdila lokalna policija. Tržnico so po koncu vojne v BiH na meji med Federacijo BiH in Republiko srbsko postavili z namenom povezati zaradi konflikta ločene ljudi.

Ognjeni zublji so zgolj v nekaj urah uničili več sto stojnic in trgovin na največji tržnici na področju nekdanje Jugoslavije, kjer so trgovci prodajali različno blago, od prehrambenih izdelkov in oblek do bele tehnike. Požar je tržnico uničil že leta 2016, nato pa so jo obnovili.

Gasilci so bili o požaru obveščeni okoli 3. ure zjutraj in so na prizorišče nemudoma poslali vse razpoložljive ekipe iz Gradačca in bližnjih mest.

Strokovnjaki bodo sedaj poskušali ugotoviti vzrok požara in oceniti škodo, ki bi lahko znašala več milijonov evrov.

Tržnica Arizona je bila vzpostavljena po vojni v BiH v sektorju, ki je bil pod nadzorom ameriških enot iz tedanjih mednarodnih mirovnih sil Ifor. Njena postavitev je bila prvi korak v prizadevanjih za vzpostavitev komunikacije med ljudmi z obeh strani nekdanje bojne črt in preko trgovine spodbuditi integracijo v državi.