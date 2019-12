Poskus uboja v Postojni: predstavil se je kot poštar

48-letni osumljenec je v petek v popoldanskih urah prišel na dom 45-letnika, s katerim imata še iz preteklosti določene spore. Predstavil se je kot poštar in tako dosegel, da mu je mati 45-letnika, ki živi na istem naslovu, odprla vrata stanovanjske hiše, so sporočili policisti.

Takoj za tem je 45-letnikovo mater z uporabo solzilca onesposobil in z nevarnim predmetom napadel njenega sina, ki je v tem trenutku po stopnišču prišel v pritličje hiše. Napadeni je utrpel več presekanin in vreznin po predelu glave, zaradi česar so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Utrpel je hude telesne poškodbe, so še sporočili s policije.

Grozi mu do 15 let zapora

Na podlagi dokazov, zbranih v predkazenskem postopku, so policisti v ponedeljek zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja uboja 48-letnemu osumljencu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega odredil pripor.

Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora od 5 do 15 let, so še sporočili s PU Koper.