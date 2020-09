Poskus uboja v Celju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kriminalisti so v petek zvečer v stanovanjski hiši ob Mariborski cesti v Celju obravnavali poskus uboja. 55-letni osumljenec je zabodel 37-letnega moškega, ki je prišel k njemu na obisk. Storilca, ki je o dejanju sam obvestil regijski center za obveščanje, so pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.