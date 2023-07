V naselju Strug v občini Makole je v soboto okoli 22.30 zagorelo gospodarsko poslopje in delno tudi stanovanjska hiša ob njem. Gasilci so požar pogasili, so sporočili iz centra za obveščanje. Po podatkih policije v požaru ni bila nobena oseba poškodovana, po nestrokovni oceni je nastalo za 35.000 evrov škode, vzrok požara še preiskujejo.

Policisti so kraj zavarovali ter izvajali naloge za zavarovanje življenja in premoženja. Kriminalisti in policisti so tekom dopoldneva začeli ogled. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Maribor, je v celoti pogorelo gospodarsko poslopje ter del stanovanjske hiše.