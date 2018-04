Policisti aretirali moška, ki sta vlamljala v počitniške hiše

Idrijski policisti so od konca decembra lani obravnavali večje število tatvin v počitniških hišah na Cerkljanskem. Serijo vlomov v stanovanjske objekte so opazili in preiskovali tudi na območju Bovca in Logatca. Preiskava je pokazala, da naj bi za vlomi in tatvinami stala 35-letnik in 52-letnik z območja Ljubljane.

Policisti so prijeli osumljenca za več vlomov in tatvin na Cerkljanskem in Bovškem. Fotografija je simbolična. Foto: STA

Idrijski policisti so od konca decembra obravnavali večje število tatvin v počitniških hišah na Cerkljanskem. Serijo vlomov v stanovanjske objekte so v začetku letošnjega leta opazili tudi na območju Bovca in Logatca.

Kot so sporočili policisti, so nepridipravi na omenjenem območju vlomili kar v 24 objektov, iz katerih so ob odsotnosti lastnikov odtujili več kosov različnega orodja in drugih predmetov, na primer kosilnice, snežne freze, motorne žage in televizorje.

Med hišnimi preiskavami odkrili več odtujenih predmetov

Novogoriški policisti in kriminalisti so nato skupaj s celjskimi policisti v začetku marca v enem od naselij na Celjskem na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo. Pri tem so našli in zasegli del ukradenih predmetov enega od oškodovancev.

Glede na zbrane informacije so policisti v nadaljevanju preiskave podali pobudo za hišno preiskavo pri dveh osebah na območju ljubljanske policijske uprave. V okviru hišnih preiskav pri 35-letnem in 52-letnem osumljencu so v začetku marca odkrili in zasegli del ukradenih predmetov, ki so bili odvzeti na Severnem Primorskem.

Ovadbe zoper osumljenca in kriminalno združbo

Glede na zbrana obvestila je pri izvrševanju kaznivih dejanj in prodaji ukradenih predmetov sodelovalo več storilcev. Oba osumljenca bodo policisti po koncu preiskave kazensko ovadili na pristojnem državnem tožilstvu zaradi suma storitve več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete.

Prav tako bodo policisti podali kazensko ovadbo zoper kriminalno združbo, ki je na območju Trente izvršila več vlomov v stanovanjske objekte.

Nekaj oškodovancev se je medtem že oglasilo na policijski postaji Idrija, kjer so jim policisti po opravljeni prepoznavi izročili del ukradenih predmetov.