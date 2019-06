Lov za tihotapcem: obvladal je borilne veščine, policist izstrelil opozorilna strela

Policist in vojak sta v soboto zjutraj lovila državljana Srbije, ki je nezakonito prevažal tri državljane Indije in tri državljane Bangladeša, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. V ponedeljek zvečer pa so policisti lovili Poljaka v ukradenem vozilu z ukradenimi registrskimi tablicami.

Ob varovanju državne meje sta ljutomerski policist in vojak v soboto zgodaj zjutraj z utripajočimi lučmi in zvočnimi signali začela zaustavljati osebni avtomobil. Voznik znakov ni upošteval in je z nezmanjšano hitrostjo vožnjo nadaljeval v smeri naselja Veščica. Po približno 500 metrih vožnje je voznik, ki je prevažal tujce, vozilo ustavil in začel bežati, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Napadalec je obvladal borilne veščine

Policist je stekel za voznikom in ga podrl na tla, pobegli pa ga je napadel. Ko je policist opazil, da napadalec obvlada borilne veščine, je odskočil in v varni smeri izstrelil dva opozorilna strela. Napadalec je nadaljeval beg, policist pa mu je sledil in ga nato skupaj z drugo patruljo obvladal z uporabo prisilnih sredstev. Osumljeni in policist sta bila lažje poškodovana.

Migranti zaprosili za mednarodno zaščito v Sloveniji

Policisti so ugotovili, da je napadalec 39-letni državljan Srbije, ki je v vozilu nezakonito prevažal tri državljane Indije in tri državljane Bangladeša. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito. Osumljenemu so policisti odvzeli prostost ter ga kazensko ovadili zaradi prepovedanega prehoda meje in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Sodišče je zoper njega odredilo pripor.

S predrtima pnevmatikama pobegnil v Avstrijo

V Radencih pa je v ponedeljek zvečer policijska patrulja lovila voznika osebnega vozila, ki se ob policijskih znakih ni zaustavil, so sporočili policisti. Voznik je v Gornji Radgoni predrl sprednji pnevmatiki avtomobila, a je vožnjo kljub temu s hitrostjo 80 kilometrov na uro nadaljeval v smeri Avstrije in prestopil državno mejo. Policista sta mu sledila čez mejo in obvestila avstrijske varnostne organe.

Vozila ukradeno vozilo z vlomilskim orodjem

Pred naseljem Weixelbaum je voznik vozilo s tremi predrtimi pnevmatikami zaustavil. Policisti so ugotovili, da je vozilo vozil 54-letni državljan Poljske, skupaj s 46-letnim sopotnikom. Na vozilu, ki je bilo junija lani ukradeno v Ljubljani, so bile nameščene registrske tablice, ki so bile v nedeljo odtujene v Lendavi. Policisti so v vozilu našli različno vlomilsko orodje, prenosne radijske zveze, napravo za nočno opazovanje, jeklenko z neznanim plinom, več registrskih tablic (poljske in slovaške), posodo z bencinom in osebne stvari.

Zaradi tatvine registrskih tablic in osebnega avtomobila bodo policisti zoper tujca vložili kazensko ovadbo, zoper voznika pa bodo izvedli ukrep zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov na območju Slovenije.