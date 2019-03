Pogrešana mladoletnica z Drnovega, policisti prosijo za informacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci od sredinega dopoldneva pogrešajo mladoletno Gracielo Staniša z Drnovega. Policisti, ki so po prijavi pogrešane osebe začeli aktivnosti za njeno izsleditev, vse, ki bi pogrešano morda videli ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo za dodatne informacije.

Policisti policijske postaje Krško so bili obveščeni, da svojci od včeraj dopoldne pogrešajo mladoletno Gracielo Staniša z Drnovega. Takoj so začeli izvajati aktivnosti za izsleditev, vendar pogrešane do tega trenutka še niso našli.

Policisti prosijo za pomoč pri izsleditvi pogrešane mladoletnice

Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov in ima temne daljše lase. Ko je odšla od doma, je bila oblečena v svetle kavbojke z rdečo črto in belo jopico s črnimi pikami. Obuta je bila v športne copate.

"Prosimo vse, ki bi pogrešano videli ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200," so sporočili z novomeške policijske uprave.