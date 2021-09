Po treh dneh prijeli mariborskega roparja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborskim policistom je tri dni po drznem ropu uspelo izslediti 31-letnega Mariborčana in ga pridržati. Tožilka mu je odpravila pridržanje, zoper njega pa je bila podana kazenska ovadba.

Neznani storilec je preteklo soboto okoli 3.30 pred enim izmed gostinskih lokalov na Gosposvetski cesti v Mariboru s plinskim razpršilcem oziroma solzivcem poškropil 27-letnega moškega. Iz žepa jakne mu je nato ukradel denarnico z 800 evri gotovine, osebno izkaznico in bančno kartico. Po dejanju je zbežal neznano kam, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Policisti Policijske postaje Maribor so v intenzivni kriminalistični preiskavi kaznivega dejanja ropa ugotovili, da je dejanje storil 31-letni Mariborčan. V torek so ga pridržali. Med preiskavo dejanja so mu policisti zasegli odtujeno denarnico z vsemi dokumenti, denar, ki si ga je osumljeni z dejanjem pridobil, pa je že porabil.

Tožilka mu je odpravila pridržanje

O vsebini zbranih obvestil in o zbranih dokazih so policisti v sredo obvestili pristojno državno tožilko. Ta je podala usmeritev, da se osumljenca ne privede na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ampak se mu odpravi pridržanje in zoper njega vloži kazensko ovadbo v t. i. rednem postopku.

Po koncu pridržanja so policisti osumljenega, na podlagi stalne odredbe sodišča za privedbo, privedli še na zaslišanje na Okrajno sodišče v Mariboru zaradi drugega kaznivega dejanja, so še sporočili s PU Maribor.