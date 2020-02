Popolnoma pijan na avtocesti

Gorenjski policisti so včeraj na gorenjski avtocesti obravnavali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil s kar tremi promili alkohola, kar v prometu predstavlja smrtonosno koncentracijo alkohola v organizmu. Policisti so voznika pridržali in mu med drugim izrekli 620 evrov globe.

S kranjske policijske uprave so sporočili, da so prometni policisti na Gorenjskem v torek zvečer obravnavali voznika osebnega vozila, ki je nezanesljivo vozil po gorenjski avtocesti. Njegovo vožnjo in skorajšnjo povzročitev prometne nesreče pri Torovem je na interventno številko 113 prijavil drug voznik.

Voznik po avtocesti s tremi promili alkohola

Policisti so nezanesljivega voznika hitro izsledili, ustavljali pa so ga vse od Brnika, ko so pripeljali za njim, pa do priključka Kranj zahod. Preizkus alkoholiziranosti je pri vozniku pokazal rezultat 1,40 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oziroma tri promile alkohola, kar v prometu predstavlja potencialno smrtonosno koncentracijo alkohola v organizmu, pravijo na kranjski policijski upravi.

Voznika so policisti pridržali. Zaradi prekrškov so mu že izrekli 620 evrov globe in pet kazenskih točk, ker policistom ni ustavil in je vijugal po cesti. Zaradi alkohola bodo proti njemu na okrajno sodišče vložili nujni obdolžilni predlog. Za vožnjo z več kot 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka je sicer predpisana globa v znesku najmanj 1.200 evrov in sankcija 18 kazenskih točk, ki pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Obravnavali še dva voznika pod vplivom alkohola

Kranjski policisti so v torek iz prometa izločili še dva voznika pod vplivom alkohola. Alkotest je pri enem pokazal 0,45 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, voznik pa je vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Drugemu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,73 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, voznik pa je bil udeležen v prometni nesreči.