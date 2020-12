Po avtocesti kar pet kilometrov vozil s prazno gumo #foto

Policisti so v sredo okoli poldneva na štajerski avtocesti v bližini Šempetra v Savinjski dolini poskušali ustaviti voznika osebnega avtomobila audi s španskimi registrskimi tablicami. 35-letni Romun modrih luči in zvočnih znakov policijskega vozila ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo proti Mariboru. Pri tem je storil kar osem prometnih prekrškov, zadnjih pet prevoženih kilometrov na avtocesti pa je prevozil z izpraznjeno pnevmatiko.

Na štajerski avtocesti zunaj naselja Vrhole je voznik audija na avtocesti ustavil. Vozniku se je med vožnjo izpraznila zadnja desna pnevmatika na vozilu, zato je zadnjih pet kilometrov pred ustavitvijo vozil zgolj po platišču zadnjega desnega kolesa. Policisti so ugotovili, da je storilec omenjenih prekrškov 35-letni Romun. Možje v modrem pri vozniku niso zaznali alkohola ali vpliva drog oziroma drugih psihoaktivnih snovi.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Vozniku so izrekli globo za osem prekrškov, pet kazenskih točk in globo za prekršek po zakonu o javnem redu in miru. Skupaj so mu izrekli 2.423,83 evra globe. Polovični znesek izrečene globe je kršitelj plačal na kraju prekrška, so sporočili z mariborske policijske uprave.