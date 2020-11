Po avtocesti divjal skoraj 300 kilometrov na uro

Prometni policisti so včeraj popoldne na gorenjski avtocesti pri Vrbi, kje je omejitev hitrosti 110 kilometrov na uro, izvajali meritve hitrosti vozil. Med več kršitelji so obravnavali tudi voznika, ki je vozil s hitrostjo kar 289 kilometrov na uro. Policisti so ga ustavili in proti njemu vodijo prekrškovni postopek, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.