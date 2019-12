Pijan s schmeiserjem grozil partnerici

Policisti so pridržali 59-letnika iz občine Hoče – Slivnica, ki je pijan žalil svojo partnerico. Ob tem so mu zasegli starejšo avtomatsko puško znamke Schmeisser z 29 naboji.

Policisti Policijske postaje Rače so v torek odvzeli prostost 59-letnemu osumljencu in ga pridržali. Ta je doma iz občine Hoče – Slivnica. Utemeljeno ga sumijo storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Med intervencijo so mu na njegovem domu, kjer je pijan žalil svojo partnerico, zasegli starejšo avtomatsko puško znamke Schmeisser, skupaj z 29 naboji kalibra devet milimetrov. Pri kriminalistično tehničnem pregledu orožja so ugotovili, da je avtomatska puška iz druge svetovne vojne še vedno delujoča.

Foto: Policijska postaja Rače Zoper osumljenca bodo policisti podali kazensko ovadbo. Zaradi kršitve javnega reda in miru oziroma nedostojnega vedenja do partnerice so mu že izdali plačilni nalog in izreki globo v višini 625 evrov, so še pojasnili s PU Maribor.