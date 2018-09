Obsežen požar v Straži pri Novem mestu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V objektu nekdanje tovarne Novoles v Straži pri Novem mestu je okoli 18.30 izbruhnil požar. Na prizorišču so poklicni in prostovoljni gasilci, ki želijo požar omejiti. Okoliški prebivalci naj zaprejo okna in naj se ne zadržujejo na prostem.