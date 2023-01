Novomeški policisti prijeli tatove katalizatorjev

Novomeški policisti so v zadnjem letu dni obravnavali 17 tatvin katalizatorjev iz osebnih avtomobilov. Storilci so katalizatorje kradli predvsem v nočnem času iz vozil na parkiriščih pred stanovanjskimi bloki, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Tatvine so izvedli tako, da so prežagali cev in katalizator odstranili iz izpušnega sistema. Policisti so v vseh primerih opravili oglede krajev kaznivih dejanj in izvajali številne aktivnosti za izsleditev storilcev.

V noči na 16. januar jih je občan obvestil o sumljivi osebi na parkirnem prostoru v Podbrezniku. Takoj so se odzvali in na območju Kuzarjevega Kala ustavili osebni avtomobil, v katerem so bili trije osumljenci iz Kočevja, Novega mesta in Grosuplja. V avtomobilu so storilci prevažali dva odžagana ukradena katalizatorja.

Trojici so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli avtomobil. V nadaljevanju preiskave je bilo ugotovljeno, da so storilci katalizatorja odtujili iz osebnih avtomobilov, parkiranih v Podbrezniku in na območju Mokronoga. Nadaljujejo preiskavo, osumljence, stare 20, 21 in 39 let, bodo ovadili zaradi kaznivih dejanj tatvine, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.