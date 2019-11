Novogoriški policisti obravnavali mučenje živali

Policisti so v ponedeljek obravnavali sum kaznivega dejanja mučenja živali. Oslu in 13 konjem, ki so bili v ograjenem pašniku v Vojščici, lastnik ni nudil prehrane. V ogradi so našli tudi kedaver poginulega žrebeta. Preostale živali niso življenjsko ogrožene. Policisti so obvestili pristojne organe, so zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.