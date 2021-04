Otroku se je med tekoče stopnice zagozdila roka

V koprskem nakupovalnem središču se je v četrtek zgodila nesreča. Otroku se je v tekoče stopnice zagozdila roka. Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, ki so otroka oskrbeli in prepeljali v bolnišnico.

V četrtek popoldne se je na Ankaranski cesti v Kopru v nakupovalnem središču osebi zagozdila roka v tekoče stopnice, ki so se ustavile. Posredovali so gasilci JZ GB Koper in Prehospitalna enota Obala. Reševalci so osebo, ki je bila že izven trgovskega centra, oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola, poroča Uprava za zaščito in reševanja.

Policijska uprava Koper je za spletni portal Regional Obala potrdila, da gre za triletnega otroka. V trak pri tekočih stopnicah mu je iz nasprotne smeri potegnilo roko, po prvih podatkih naj bi utrpel lažje poškodbe.